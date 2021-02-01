НБУ рефінансував два банки на 256 мільйонів гривень

Національний банк України надав рефінансування двом банкам на загальну суму 256 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що 22 січня 2021 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволені заявки 2-х банків на суму 256,0 млн грн за ставкою в розмірі 6,00% річних. АТ "АКБ "Конкорд" отримало кредит на 116 млн грн, АТ "Банк Авангард" - на 140 млн грн.

Нагадаємо, 13 листопада Національний банк провів тендер рефінансування на 84 дні (3 місяці) та 1820 днів (5 років). 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн. Чотири банки отримали 431 млн грн рефінансу на 84 дні, 12 банків - 16,146 млрд грн на 1820 днів. Усі кошти отримали під ставку у 6%, свідчать дані НБУ.