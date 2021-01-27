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НБУ ухвалив рішення про ліквідацію "Місто Банку" ексрегіонала Фурсіна

14 грудня банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.

НБУ ухвалив рішення про ліквідацію "Місто Банку" ексрегіонала Фурсіна
Фото: finbalance.com.ua

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Місто Банк", який належить колишньому народному депутату від Партії регіонів Івану Фурсіну.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 26 січня 2021 року № 25-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Місто Банк"", - сказано в повідомленні.

14 грудня 2020 року Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Власником АТ "Місто Банк" є Іван Фурсін, якому належить 97,18% акцій. Фурсін був народним депутатом України 7-го скликання від Партії регіонів. Також йому належало 10 % акцій "РосУкрЕнерго", а також він має 10 % акцій Centragas Holding AG. У липні 2020 року викупив ТРЦ Sky Mall в Києві.

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