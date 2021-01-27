Мінфін сподівається на зникнення "скруток" після зниження ПДВ

Міністерство фінансів сподівається, що зниження податку на додану вартість для агросировини призведе до зникнення податкових "скруток".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінфіну.

Верховна Рада ухвалила закон про зменшення ПДВ з 20% до 14% ще в кінці грудня 2020 року, але він досі не підписаний президентом.

"Катастрофа у разі набрання чинності цим законом чекає на ділків від аграрного сектору, які намагаються нажитися на праці селян, створюючи різноманітні схеми перепродажу сільськогосподарської продукції, серед яких найпопулярнішими є «скрутки» з ПДВ. Вони намагаються за безцінь скупити у селян сільськогосподарську продукцію, щоб потім сформувати свою ціну для переробних підприємств і при цьому вкрасти ПДВ із бюджету, використовуючи фіктивні підконтрольні підприємства, а також «скручуючи» з їх допомогою зобов’язання з ПДВ. Зниження ставки ПДВ на операції з такою сільськогосподарською продукцією сильно вдарить по цих схемах, зробивши їх неефективними, а відтак, не цікавими для «скрутчиків»", – сказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

Зернотрейдери є одним з найбільших заявників на відшкодування ПДВ з державного бюджету, їх частка становила 32,3% в 2019 році (при тому що зерно має тільки 2,4% в загальному обсязі експорту), а в 2020 - 34,3%.

Зниження ПДВ зробить такі "скрутки" сільськогосподарською продукцією неефективними.

При цьому в Мінфіні впевнені, що надходження до бюджету від зменшення податку не постраждають, бо всі сільськогосподарські товари, на операції з якими знижується ставка ПДВ, є товарами проміжного споживання (сировиною), що практично не реалізуються кінцевому споживачу.

Тобто ПДВ буде сплачено до бюджету повною мірою, але з одноразовою затримкою у 2-3 місяці, протягом яких сировина перетвориться у продукти кінцевого споживання, заявили в Мінфіні.

"Щодо підприємств, які переробляють сільськогосподарську продукцію та яких найбільше лякають втратами та катастрофою, у зв’язку зі зниженням ставки ПДВ на сировину, яку вони використовують, поясню, що саме ті 2-3 місяці затримки надходжень ПДВ до бюджету, є нічим іншим, як періодом кредитування переробних підприємств бюджетом. Чому? А тому, що переробники при закупівлі сільськогосподарської сировини будуть відволікати на 6% менше власних коштів на сплату ПДВ у складі вартості такої сировини. Так, вони будуть сплачувати 20 % ПДВ з власної продукції, але тоді, коли вони її вироблять та, що важливіше, реалізують. Так, сума податкового кредиту зменшиться, але ж він формується за рахунок сум ПДВ, сплачених переробниками постачальникам, у тому числі, при придбанні сільськогосподарської сировини", – пояснила заступниця міністра фінансів.

Нагадаємо, у Верховній Раді підрахували, що бюджет України щомісяця втрачає 2,5 млрд гривень через "скрутки" ПДВ.