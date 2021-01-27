​Кабмін обмежив ціну газу для ОСББ на рівні 6,99 грн за кубометр (оновлено)

Кабінет міністрів планує розширити дію граничної ціни на природний газ в розмірі 6,99 грн за кубометр в лютому-березні 2021 року на об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну.

Документом пропонується внести зміну до пункту 41 постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СOVID-19.... доповнивши його після слів "побутових споживачів" словами "та/або об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків".

Фото: materialy.kmu.gov.ua

"Оскільки ми маємо захистити тих, хто отримує газ від ОСББ, щоб вони не були вимушені платити більше за цю ціну через те, що вони об'єдналися в ОСББ, пропонується доповнити наше рішення, де ми встановлювали ціну 6,99, включивши туди ОСББ", - пояснив на засіданні уряду в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", відповідну ініціативу внесено до порядку денного запланованого на середу засідання уряду.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, який готувало Міненергетики, попри запровадження вільного ринку для населення з серпня 2020 року, більшість побутових споживачів не стали змінювати постачальника, залишившись клієнтами регіональних газзбутових компаній.

За оцінкою міністерства, в серпні-грудні 2020 року через домінуюче положення регіональних газзбутів (частка понад 90%) населення переплатило за газ 8,4 млрд грн, або 670 грн на одного абонента. Зокрема, середня ціна регіональних газзбутів на 36% вища, ніж у ГПК "Нафтогаз України".

У січні 2021 року через значні холоди ціна на газ на європейських ринках суттєво зросла, що може призвести до її зростання і для вразливих споживачів країни на 14%, зі зростанням платіжки за газ у лютому на 175 грн. У зв'язку з цим Кабмін і встановлює граничну ціну на газ для побутових споживачів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою №25 від 18 січня 2021 року запровадив граничну ціну на газ для населення 6,99 грн/куб. м (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи) в лютому-березні 2021 року шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

Для можливості встановлення граничної ціни на природний газ уряд вніс його до переліку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Кабмін також розширив постанову №809 від 30 вересня 2021 року, якою затверджується порядок відбору постачальника "останньої надії", що зобов'язує його не перевищувати встановлену в лютому-березні 2021 року постановою №1236 граничну ціну продажу газу.

За даними НКРЕКП, в Україні майже 12,5 млн домогосподарств, які споживають газ. Половина з них - приватні будинки, друга - багатоквартирні будинки. У приватних будинках близько 40% мають газову плиту і котел, у багатоквартирних - 28% мають газову плиту, а 14% - плиту з котлом.

Вчора, 26 січня, постачальники газу почали оприлюднювати ціни на газ на лютий, відповідно до рішення уряду