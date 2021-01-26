Україні не вистачає вугілля, енергосистема підтримується тільки завдяки імпорту, - Укренерго

Запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій станом на 25 січня склали 455 тис. тонн, що є історичним мінімумом, і не гарантують енергетичну безпеку країни, констатував директор з управління ОЕС України - головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко на засіданні НКРЕКП у понеділок, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

"На жаль, склади вугільних електростанцій спрацьовані до рівня, який, напевно, є найнижчим за весь період незалежності України. Станом на 25 січня на складах ТЕС знаходиться 455 тис. тонн вугілля, з них антрацитової групи 163 тис. тонн і газової групи 291 тис. тонн. Хочу звернути увагу, що половина цього вугілля зосереджена на двох станціях: 116 тис. тонн антрациту на Луганській ТЕС і 105 тис. тонн на Слов'янській ТЕС, яка, як ви знаєте, не працює. Залишилося на всіх інших станціях 220 тис. тонн, яких абсолютно недостатньо для гарантування енергетичної безпеки країни", - сказав Віталій Зайченко.

За його словами, активні запаси вугілля нижче гарантованих на 522 тис. тонн - на 51 тис. тонн з антрациту і на 471 тис. тонн - з газового вугілля. Як повідомив головний диспетчер "Укренерго", українську енергосистему в минулий морозний тиждень вдалося збалансувати завдяки нарощуванню імпорту електроенергії з Білорусі. За даними НЕК "Укренерго", білоруський імпорт в період з 18 до 24 січня збільшився з 6,3 до 9,4 млн кВт-год на добу.