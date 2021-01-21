ДТЕК Ахметова отримає 398 млн гривень за повернення державі орендованих шахт

Державне підприємство "Добропіллявугілля-видобуток" заплатить 398 млн гривень ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" в рамках повернення з оренди п'яти державних шахт.

Про це повідомила "Ліга" з посиланням на тендерну документацію на сайті Prozorro.

Угода передбачає, що з 25 січня цілісний майновий комплекс колишнього ДП "Добропіллявугілля" (ліквідоване в 2014 році), який знаходився в оренді "ДТЕК Добропіллявугілля", перейде на баланс новоствореного ДП "Добропіллявугілля-видобуток".

Список майна в кількості 13 986 одиниць на загальну суму 397,9 млн гривень було визнано необхідним за результатами перевірки спеціальної комісії з організації інвентаризації та аудиту державних вугледобувних підприємств. Ринкова вартість майна встановлена на підставі звіту незалежного оцінювача та рецензії Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна.

Протягом десяти днів після підписання угоди державне підприємство має виплатити 250 млн гривень, на виплату решти суми дається ще 65 календарних днів.

Ще 45 одиниць майна загальною вартістю 228 млн гривень перейде на баланс "Добропіллявугілля-видобутку" в рахунок компенсації амортизаційного фонду.

Нагадаємо, компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова взяла в оренду п’ять шахт "Добропіллявугілля" ще в 2010 році. "ДТЕК Добропіллявугілля" - одне з найбільших вуглевидобувних об'єднань в Україні. До його складу входять шахти "Алмазна", "Білицька", "Добропільська", "Новодонецька" і "Піонер".

Термін оренди діяв до 2059 року, але у 2020-му ДТЕК вирішив повернути шахти власнику. Компанія направила уряду листа, у якому запропонувала створити на базі державного ПАТ "Центренерго" єдиний паливно-енергетичний комплекс, куди мають увійти до десяти найефективніших держаних шахт, в тому числі п’ять шахт "Добропіллявугілля". На початку вересня за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля це питання взяли в роботу.