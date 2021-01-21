У ПриватБанку зміниться керівник

ПриватБанк повідомив про зміну голови правління. Замість Петра Крумханзла банк тимчасово очолить його заступниця Ганна Самаріна.

Зміна керівника ПриватБанку пов'язана з закінченням трьохрічного контракту Крумханзла. Як пояснила пресслужба банку, має бути проведена процедура конкурсного відбору на посаду нового голови правління.

Самаріна буде виконувати обов'язки голови правління Приватбанку, поки не призначать нового.

"Від імені наглядової ради та від свого імені я хочу подякувати Петру за те, що він очолював ПриватБанк протягом трьох років надзвичайних викликів та за його великий внесок, завдяки якому ПриватБанк здобув чимало значних досягнень", - прокоментувала звільнення Крумханзла голова наглядової ради ПриватБанку Шерон Іскі.

Нагадаємо, що чеха Петра Крумханзла призначили в 2018 році.

До переїзду в Україну він був головним операційним директором у китайському Home Credit China (з травня 2016 року до початку 2018 року).

З 2013-го по 2016 рік працював головним операційним директором у словенській філії австрійської компанії Heta Asset Resolution,з 2011-го по 2013 рік - у компанії Interim Management & Consulting.

З 2008-го по 2011 рік працював операційним директором в "Райффайзен Банку Аваль" , а з 2004 по 2008 рік - на аналогічній посаді в чеському Raiffeisenbank.