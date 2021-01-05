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ПриватБанк за пів мільярда продає торговий центр "Приозерний" у Дніпрі

Аукціон відбудеться 15 січня.

ПриватБанк за пів мільярда продає торговий центр "Приозерний" у Дніпрі
Торговий центр "Приозерний" у Дніпрі
Фото: http://wikimapia.org

ПриватБанк спільно з ТОВ "Ексіто Партнерс і Коен Україна" - ексклюзивним радником і організатором процесу продажу об’єктів нерухомого майна банку - виставив на продаж торговий центр "Приозерний" у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба банку.

Аукціон відбудеться 15 січня 2021 року на сайті електронної торговельної системи (ЕТС) EP Liquid. Заявлена початкова вартість - 518 млн гривень. Заявки можна подати до 14 січня. 

Торгівельний центр розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Боброва,1. Прилеглі земельні ділянки, у кількості 12, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м Дніпро, вул. Звивиста, 3 та 3а, вул. Таллінська, 2, 4, 6.

Нагадаємо, 19 грудня 2016 року 100% акцій ПриватБанку, основним акціонером якого був Ігор Коломойський, перейшли у власність держави.

У жовтні 2018 року ПриватБанк оголосив конкурс з відбору українських і міжнародних компаній для залучення потенційних інвесторів під час продажу курорту "Буковель", готелю "Radisson Blu Resort Буковель", футбольного стадіону і тренувальної бази в Дніпрі. Також повідомлялося, що банк виставить на продаж київський готель "Мир" і торгово-розважальний комплекс "Приозерний" у Дніпрі.

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