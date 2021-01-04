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Вартість Bitcoin сягнула історичного максимуму в $34 тисячі

Станом на 4 січня Bitcoin тримається на рівні 32,1 тис. дол., втративши за останні 24 години 5,94% у вартості.

Вартість Bitcoin сягнула історичного максимуму в $34 тисячі

Курс криптовалюти Bitcoin сягнув історичного максимуму у $34 тисячі.

Про це свідчать дані Coindesk.

Станом на 4 січня Bitcoin тримається на рівні 32,1 тис. дол., втративши за останні 24 години 5,94% у вартості.

Вартість криптовалюти сягнула історичного максимуму в неділю, 3 січня, вперше перевищивши у ціні 34 тис. доларів, менш ніж через 24 години після подолання позначки в 30 тис. доларів.

Нагадаємо, 30 грудня курс криптовалюти Bitcoin знову відновив зростання. В середу вартість валюти встановила новий рекорд - 28 579,59 доларів США. За останні три місяці котирування Bitcoin виросли більш ніж на 100%.

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