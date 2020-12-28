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Вартість Bitcoin уперше перевищила $28 тисяч

Експерти припускають, що згодом вартість Bitcoin може різко почати знижуватися.

Вартість Bitcoin уперше перевищила $28 тисяч

Вартість криптовалюти Bitcoin вперше перевищила позначку у 28 тисяч доларів США.

Про це повідомляє SiliconAngle.

"Bitcoin, який зріс до 20 000 доларів 16 грудня, а потім до 24 000 доларів 20 грудня, досяг 28 221,92 долара о 6:30 ранку за східним стандартним часом, перш ніж одержувачі прибутку зайшли на ринок", - йдеться в повідомленні.

За словами одного з експертів Томаса Куна, таке зростання можна пояснити тим, що традиційні фінансові ринки до середини січня перебувають "на відпочинку" через свята.

Експерти припускають, що потім вартість Bitcoin може різко почати знижуватися.

"Цього місяця було зроблено багато для того, щоб зростання ціни на Bitcoin визначалося інституційними інвесторами, і це, безумовно, продовжує відігравати свою роль. Водночас навряд чи інституційні інвестори самі спричинили сплеск у вихідні після Різдва", - пише SiliconAngle.

Нагадаємо, 21 грудня вартість Bitcoin вперше перевищила $24 тисячі. За останні три місяці котирування Bitcoin виросли більш ніж на 100%.

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