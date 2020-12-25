Вперше покупцям буде представлена колаборація двох торгових відділів – «Деко» та «Центру меблів».

Національна мережа «Епіцентр» 26 грудня в Запоріжжі відкриває інноваційний торговельний центр «Епіцентр» (Оріхівське шосе, 27) з новими концептуальними магазинами, FOOD market та сучасним центром видачі онлайн-замовлень epicentrk.ua.

Для міста Запоріжжя розширення мережі ТЦ «Епіцентр» – це залучення мільйонних інвестицій, додаткові відрахування до бюджету та створення 370 нових робочих місць із офіційним працевлаштуванням та соціальними гарантіями. Також під час будівництва виконано комплекс робіт із благоустрою прилеглої території: облаштовані під’їзні шляхи й обладнані зупинки для громадського транспорту, перед ТЦ облаштовано паркінг на 312 автомобілів.

На площі 23 330 кв. м. «Епіцентр» представив усі нові концептуальні магазини, а деякі концепти покупці мережі побачать вперше. Зокрема, в Запоріжжі відкриється нова «Студія інтер'єрів», де будуть представлені стилістичні рішення для декорування кімнат. Відвідувачі зможуть підібрати шпалери, фарби, елементи декору.

Також вперше покупцям буде представлена колаборація двох торгових відділів – «Деко» та «Центру меблів», що дозволить клієнтам вибирати товари в єдиному інтер'єрному рішенні. Тут в Sleep студії зібрані всі товари для сну, від ліжок та матраців до широкого вибору постільної білизни. В оновленому форматі також відкриється відділ «Товари для відпочинку». На одному просторі будуть зібрані різні садові меблі, приладдя для кемпінгу та побутові товари для відпочинку.

У торговому центрі в Запоріжжі в мережі «Епіцентр» з'явиться відділ продуктів харчування та напоїв FOOD Market та «Аптека 100+» (лікарські засоби). Традиційно будуть представлені популярні shop-in-shop E.PIC (товари для дітей), Центр техніки «ЦЕ ТЕ» (побутова техніка та гаджети), Garden Сenter (живі рослини), Intersport (спорттовари), «Автомол» (автохімія та запчастини), Mon Cheri (косметика й парфумерія), «Пиши-Малюй» (канцтовари), «Дім води» (системи фільтрації), Zoo-центр Lapki (товари для домашніх улюбленців), Military (товари для рибальства й полювання), Флора-центр «Букет» (квіткові композиції).

В оновлених концептуальних форматах з’являться «Студія світла» та «Кераміка Центр» із трендовими товарами з відповідних категорій: освітлення, сантехніка, керамічна плитка.

У новому ТЦ діятиме сучасний центр видачі онлайн-замовлень epicentrk.ua – з автоматизацією процесів, комфортною зоною очікування, онлайн-вітринами та дитячим куточком. Покупці зможуть оперативно зробити замовлення в ЦВЗ будь-якого товару з 1,5-мільйонного асортименту інтернет-магазину з адресною доставкою додому чи заощадити на доставці шляхом самовивозу безпосередньо з центру видачі онлайн-замовлень.

Новий «Епіцентр» – це не тільки товари, а й зручний споживацький сервіс. Майже кожний відділ пропонує додаткові послуги: проєктування меблів, розрахунок та дизайн-проєкт ванної чи санвузла, послуги форматно-розкрійної дільниці (врізка замків, кромкування), пересадка рослин, тонування фарб, оверлок, експертна допомога з вибору систем очистки води, послуги професійних дизайнерів, виготовлення ключів та багато іншого.

Новий «Епіцентр» у Запоріжжі побудований із застосуванням сучасної технології recycle. Частина матеріалу для металевого каркасу нового торговельного центру перевезена до міста після демонтажу харківського ТЦ під час його повної реконструкції.

«Ми прагнемо створювати екологічне середовище й зменшувати використання природних ресурсів, сировини та матеріалів. Тому вперше в своїй практиці вирішили застосувати рециклінг – сучасну трендову технологію, пов’язану з повторним використанням. Розпочали з досліджень: провели незалежну технічну експертизу. Після отримання офіційного висновку щодо придатності металоконструкцій до повторного використання та безпечності їхньої подальшої експлуатації, здійснили релокацію матеріалів до Запоріжжя», – зазначає Володимир Гончаров.

У дні відкриття (26-27 грудня) на покупців чекатиме багато цікавих акцій. Перші 300 покупців у новому ТЦ «Епіцентр», які придбають товари на суму від 1500 грн, гарантовано отримають цінні подарунки в рамках акції «Святкові дарунки» (товари для дому та відпочинку, побутову техніку тощо).

Ще 150 000 гривень подарунковими сертифікатами зможуть виграти покупці, які зроблять покупки на суму від 1500 грн і зареєструють свої чеки згідно правил цієї акції. Вибір переможців відбудеться онлайн.

Це вже другий магазин мережі в Запоріжжі, перший з’явився рівно десять років назад на вулиці Запорізька, 1В.