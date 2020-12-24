ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні вперше продали золоторудний лот на відкритому аукціоні

Ділянку для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки строком на 5 років придбало ТОВ "Спис Україна".

В Україні вперше продали золоторудний лот на відкритому аукціоні
Фото: delo.ua

Вперше за всю історію України Державна служба геології та надр запропонувала золоторудний лот на відкриті електронні торги.

Про це повідомила пресслужба Державної служби геології та надр України.

Ділянку для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки строком на 5 років придбало ТОВ "Спис Україна".

Керівником та кінцевим бенефіціаром "Спис Україна", за даними YouControl, є Чакмак Фірат. Підприємство в основному займається діяльністю холдингових компаній, а також купівлею та продажем власного нерухомого майна, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

"Ми проводим велику роботу, щоб формувати цікаві пропозиції для ринку та залучати якомога більше гравців. Велика кількість учасників аукціонів створила сильну конкуренцію, що посприяло підвищенню кінцевої вартості лотів. У результаті проведених аукціонів Державний бюджет України отримає понад 38 мільйонів гривень", - заявив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

У Держгеонадра додали, що під час конкурентної боротьби загальна вартість лотів зросла в шість разів – з 6,5 до 38,4 мільйона гривень.

Найбільше зростання продемонстрував лот із покладами марганцевих руд. За право користуватися надрами змагалося сім учасників. Вартість продажу лоту зросла в понад 53 рази – до 10 мільйонів гривень.Суттєве зростання ціни продемонстрували й інші лоти. Так ділянка "Магнум" з підземними водами здорожчала більше ніж у 21 раз, з 4697 гривень до 100 тисяч. Спецдозвіл на лужні каоліни ділянки "Орепи" продали за 5 мільйонів 780 тисяч гривень – зростання у 20 разів. Ціна 4 бурштиновихлотів підвищилася, в середньому, в 12,5 рази.

Фото: Держгеонадра

Нагадаємо, у липні ліцензію на добування глини в Донецькій області продали за 40 млн при стартовій ціні 17 тис. грн. Торги виграло ТОВ "ВО "Шахтобуд".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також