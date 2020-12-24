В Україні вперше продали золоторудний лот на відкритому аукціоні

Ділянку для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки строком на 5 років придбало ТОВ "Спис Україна".

Вперше за всю історію України Державна служба геології та надр запропонувала золоторудний лот на відкриті електронні торги.

Про це повідомила пресслужба Державної служби геології та надр України.

Ділянку для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки строком на 5 років придбало ТОВ "Спис Україна".

Керівником та кінцевим бенефіціаром "Спис Україна", за даними YouControl, є Чакмак Фірат. Підприємство в основному займається діяльністю холдингових компаній, а також купівлею та продажем власного нерухомого майна, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

"Ми проводим велику роботу, щоб формувати цікаві пропозиції для ринку та залучати якомога більше гравців. Велика кількість учасників аукціонів створила сильну конкуренцію, що посприяло підвищенню кінцевої вартості лотів. У результаті проведених аукціонів Державний бюджет України отримає понад 38 мільйонів гривень", - заявив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

У Держгеонадра додали, що під час конкурентної боротьби загальна вартість лотів зросла в шість разів – з 6,5 до 38,4 мільйона гривень.

Найбільше зростання продемонстрував лот із покладами марганцевих руд. За право користуватися надрами змагалося сім учасників. Вартість продажу лоту зросла в понад 53 рази – до 10 мільйонів гривень.Суттєве зростання ціни продемонстрували й інші лоти. Так ділянка "Магнум" з підземними водами здорожчала більше ніж у 21 раз, з 4697 гривень до 100 тисяч. Спецдозвіл на лужні каоліни ділянки "Орепи" продали за 5 мільйонів 780 тисяч гривень – зростання у 20 разів. Ціна 4 бурштиновихлотів підвищилася, в середньому, в 12,5 рази.

Фото: Держгеонадра

Нагадаємо, у липні ліцензію на добування глини в Донецькій області продали за 40 млн при стартовій ціні 17 тис. грн. Торги виграло ТОВ "ВО "Шахтобуд".