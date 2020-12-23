Виробник лінолеуму в Харкові заявив про спробу рейдерського захоплення підприємства, - ЗМІ

У ніч на середу, 23 грудня, була здійснена спроба рейдерського захоплення харківського заводу "Алексвуд" - виробника лінолеуму і ламінату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників підприємства і місцеві видання.

В Національній поліції повідомили, що ввечері на номер "102" надійшов дзвінок від невідомої, яка представилась дочкою власника підприємства. Вона повідомила правоохоронцям, що "на заводі знаходяться невідомі".

За фактом її звернення на завод прибули бійці спецпідрозділу "Тор", які затримали й вивезли з території заводу адвоката і співробітників охорони.

"Для зняття показань та встановлення осіб затриманих", - повідомив представник "Тора".

Як відомо, власник обох будівель Леонід Гайшук помер у квітні 2020 року. Зараз проходять процедури щодо вступу в спадщину корпоративними правами підприємства з боку дружини Гайшука - Олени Байбековоъ та їх дітей.

В процесі вступу в спадщину Гайшука заявила про свої амбіції і його перша дружина Ірина Полуектова, з якою екс-власник заводу розлучився у 2007 році.

Полуектова написала на ім'я заст. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Олега Максимовича заяву про те, що невідомі захопили завод, який належав її дочці.

За цією заявою і було відкрито провадження, яке адвокати підприємства "Алексвуд" розцінюють як тиск на слідство. В рамках слідчих дій у цьому провадженні на заводі був проведений обшук, який нічим не закінчився.

Орендарі і адвокат представників колишнього власника підприємства Гайшука вважають подію рейдерським захопленням заводу Іриною і Марією Полуектовими.

За їхніми словами, дії Нацполіції будуть оскаржені, а підприємство - повернуто представнику законного власника й орендарям, діяльність яких була паралізована невстановленими особами, які знаходяться на території заводу.

Нагадаємо, харківська група підприємств "Алексвуд", які знаходяться в районі Нової Баварії, відомий як великий вітчизняний виробник лінолеуму, ламінату, терасної дошки і виробів з пластику (у групу також входять підприємства ТОВ "НВ Фабрик" і ПФ "Алекс-3").