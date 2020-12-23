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Уряд підтримав план Мінрегіону щодо завершення реформи сфери містобудування

Повна ліквідація ДАБІ запланована на початок наступного року.

Уряд підтримав план Мінрегіону щодо завершення реформи сфери містобудування
Фото: Макс Требухов

Уряд підтримав план завершення реформи містобудування щодо ліквідації ДАБІ та створення прозорих умов роботи на ринку будівництва, представлений міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим.  Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«Змінюються підходи реалізації реформи містобудування, та в жодному разі не її ідеологія. Основні цілі реформи залишаються незмінними та будуть досягнені. Це – ліквідація ДАБІ та створення в Україні прозорих умов для функціонування сфери містобудування. Наразі головний крок – приведення реформи у відповідність до законодавства», – наголосив  Чернишов.

За його словами, робоча група Мінрегіону веде активну роботу по створенню нового законопроєкту, який буде внесений на розгляд парламенту на початку наступного року. А на час перехідного періоду, до прийняття нового законодавства, 

дозвільно-реєстраційні функції в сфері містобудування здійснюватимуться через Єдину державну електронну систему в сфері будівництва, а також органи місцевого самоврядування..

Повна ліквідація ДАБІ запланована на початок наступного року.

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