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Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами

Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень.

Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами
Фото: kyivcity.gov.ua

Кабінет міністрів встановив максимальний розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.

Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні уряду 23 грудня.

Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень.

Фото: telegram-канал Олексія Гончаренка

Зараз в Україні немає платних доріг. В майбутньому платною може стати ще не побудована 84-кілометрова дорога Львів - Краківець у Львівській області. Також платною може бути нова Київська обхідна дорога, проєкт якої презентували літом 2020 року.

Нагадаємо, минулого рогу голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков заявив, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки.

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