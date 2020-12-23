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"Нафтогаз" підвищив вартість газу для виробників тепла на 13,5%

Вартість газу у грудні зросла до 6,013 грн за кубометр.

"Нафтогаз" підвищив вартість газу для виробників тепла на 13,5%
Фото: timer.od.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в грудні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,013 грн за кубометр, що на 13,5% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в листопаді.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ у рамках спеціальних обов'язків (ПСО), становить 6103,1 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

Разом з тим теплопостачальні підприємства припинять отримувати газ за спеціальними обов’язками з травня 2021 року. Це означає, що вони отримуватимуть його на ринкових умовах.

Нагадаємо, у жовтні "Нафтогаз" підняв ціну на газ для виробників тепла на 24%.

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