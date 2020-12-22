​"Нафтогаз" привітав уряд із "серйозним підсиленням" Вітренком у якості голови Міненерго

НАК "Нафтогаз України" привітав уряд з призначенням Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики та т.в.о. голови Міненерго.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"Нафтогаз вітає урядову команду з серйозним підсиленням. Впевнені, що енергія Юрія Вітренка зможе зсунути гори накопичених проблем на ринку газу. Адже вирішення цих проблем з боку держави дозволить захистити українців та забезпечити їм доступ до газу за вигідними цінами", - йдеться у повідомленні.

У НАК зазначили, що сьогодні державі не вистачає лідера для вирішення проблеми боргів на ринку природного газу. За умовами спецобов'язків, "Нафтогаз" був зобов'язаний відпускати газ газзбутам і тепловикам попри ріст заборгованості. В результаті ці компанії заборгували за газ, отриманий в рамках ПСО, понад 67 млрд гривень. Причому, серед цих підприємств є як приватні, так і державні підприємства.

"Загалом режим ПСО вже виконав своє завдання - пом’якшив перехід до вільного ринку. Але через відсутність контролю призвів до явних викривлень. Потрібна активна позиція новопризначеного заступника міністра енергетики у скасуванні останньої частини ПСО з травня 2021 року", - наголосили в "Нафтогазі".

Водночас, у НАК додали, що Україна потребує розбудови енергетичних ринків і впровадження справжніх механізмів біржової торгівлі, наприклад, - клірингової системи.

"Також існує ціла низка проблем із регіональними монополістами - облгазами: облік газу, норми споживання, тиск на споживачів та плата за використання державних газових мереж. За законом, більшість газових мереж в регіонах належать державі, оскільки вони були побудовані державним коштом. Облгази повинні платити державі за використання цих мереж, проте кілька міністрів енергетики укладали договори про безоплатне використання державних мереж. У виправленні цього викривлення потрібна рішучість та воля. Натомість облгази намагаються отримати побільше зі споживачів, застосовуючи віртуальні «температурні коефіцієнти» та завищені норми споживання газу. Перша проблема - уже на розгляді Верховного суду. А от друга - повністю в руках уряду. Адже саме уряд встановлює норми споживання газу", - йдеться у заяві НАК.

Нагадаємо, вчора ввечері на екстренному засіданні Кабміну Вітренка призначили в.о. голови Міненергетики України, оскільки Рада 17 грудня провалила його призначення на посаду віцепрем'єра-міністра енергетики.

У травні Вітренко повідомив, що НАК вирішив звільнити його з позиції свого виконавчого директора. Він пояснив, що його звільнення пов'язане з тим, що "зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у стосунках з Газпромом". Останніми роками Вітренко займався судами з російським "Газпромом". Вітренко також підкреслив, що рішення про скорочення його посади приймав голова правління Андрій Коболєв.

Також група "Нафтогаз" відкликала Вітренка з позиції представника в наглядовій раді "Укрнафти".

У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила передати на премії 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США). Тоді виплатили першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% від обсягу виграшу, визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Гроші отримав 41 співробітник компанії з числа тих, хто прямо або опосередковано внесли значний вклад у досягнення цього результату. Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Вітренко - $6 млн.

У лютому Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою зобов'язати "Нафтогаз" виплатити йому премію за отримані від компанії "Газпром" (Росія) $2,918 млрд. Вітренко вважає невиплату йому премії за отримані від компанії "Газпром" (Росія) $2,918 млрд порушенням трудового законодавства. Тоді Кабінет vіністрів запропонував наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву, пов'язаних з перемогою компанії в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

Gspysit стало відомо, що наглядова рада "Нафтогазe України" ухвалила рішення про виплату Вітренку премії в розмірі 4 млн доларів США за результати спору у Стокгольмському арбітражі з "Газпромом" у справі про транзит газу.

Під час засідання комітету Вітренко заявив, що $4 млн премії за перемогу над "Газпромом" він отримає облігаціями.