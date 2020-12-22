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У "Слузі народу" виступили за спрощення процедури визнання факту смерті мерів

Після місцевих виборів 25 жовтня померли кілька переможців голосування.

У "Слузі народу" виступили за спрощення процедури визнання факту смерті мерів
Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

У Верховній Раді планують напрацювати зміни до закону про місцеве самоврядування, які передбачатимуть автоматичне визнання факту смерті мера без необхідності додаткового голосування депутатами певної ради.

Про це повідомив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, передає Радіо Свобода.

«Згідно із законом про місцеве самоврядування Верховна Рада має призначити перевибори. Але для того, щоб ми це зробили, потрібно ще дві умови: має бути звернення від виконувача обов’язків (мера – ред.), у цьому випадку це секретар, а до того, як з’явиться це звернення, ця рада має ухвалити рішення про факт смерті, яке приймають ради на засіданні шляхом голосування... Під час роботи над новою редакцією законопроєкту про місцеве самоврядування ми зробимо все-таки, щоб у разі загибелі мера було автоматичне визнання цього факту", – сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання про призначення перевиборів мера Харкова після смерті Геннадія Кернеса.

Водночас Корнієнко наголосив, що проведення таких перевиборів малоймовірне у березні 2021 року.

«До Виборчого кодексу ми внесли правки, які полягають у тому, що всі довибори в країні – місцеві та парламентські – проводяться у дві дати: останній тиждень березня і останній тиждень жовтня. Для того, щоб оголосити вибори територіальної виборчої комісії та провести їх, Верховна Рада має зробити це за 60 днів до цих дат... Якщо відлічити 60 днів від 28 березня, то це буде 28 січня. Фактично в нас є проміжок тільки в останній тиждень з 25-го по 30-те, щоб оголосити вибори і щоб вони відбулися у березні. Тому коли я говорю про низьку ймовірність їх проведення у березні, я ґрунтуюся на законах та графіку, певних етапах», – пояснив Корнієнко.

17 грудня стало відомо про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса. Його похорон відбудуться завтра, 23 грудня. В громадянській мережі «Опора» пояснили, що через низку процедурних питань, прописаних у нинішньому законодавстві, нові вибори у Харкові можуть відбутися ще нескоро.

Після місцевих виборів 25 жовтня кілька переможців голосування померли. Так, 28 жовтня після COVID-19 пішов із життя мер Борисполя Київської області Анатолій Федорчук, 29 жовтня - міський голова Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко. Обидва були переобрані на свої посади. Вже відомо, що у Новгород-Сіверському вибори міського голови призначені на 17 січня 2021 року, а в Борисполі – на 31 січня.

16 листопада хвороба забрала життя новообраного мера Конотопа Сумської області Олександра Лугового. Вибори мера Конотопа відбудуться 24 січня 2021 року.

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