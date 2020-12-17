Функції міського голови Харкова тимчасово може виконувати секретар міськради, - Айвазовська

Оголошення позачергових виборів може бути розтягнуте в часі на роки.

Функції міського голови Харкова тимчасово може виконувати секретар міськради, а оголошення позачергових виборів може бути розтягнуте в часі на роки.

Про це заявила голова Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради", - написала вона у фейсбуці.

Айвазовська пояснила, що оголошення позачергових виборів - питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту і може бути розтягнуте в часі на роки, "що демонструвала неодноразова практика".

"Тож поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні з’явилося повідомлення про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса. За словами Пала Фукса, Кернес помер у ніч на 17 грудня. Міський голова Харкова із 10 вересня перебував на лікарняному і лікувався від коронавірусу в Німеччині.

25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів та визнала його Харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.

10 листопада у поліції Харкова повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення Геннадія Кернеса. Заяву про зникнення міського очільника подав керівник однієї з громадських організацій. Згодом повідомлення прибрали з сайту поліції.

9 грудня відбулась перша сесія новообраної ради, на якій голова міської ТВК повідомила, що Кернес набув повноважень і може не складати присяги, оскільки складав її у 2010 році.

11 грудня Харківська міськрада повідомила, що у Геннадія Кернеса, який перебував на лікуванні у Німеччині, погіршилося самопочуття. У нього відмовили нирки, він потребував гемодіалізу. Того ж дня син Кернеса повідомив, що не володіє інформацією про значне погіршення стану здоров’я свого батька, втім спілкувався він з ним за тиждень до того.

Кернес очолював Харків з 2010 року. У квітні 2014 року було здійснено замах на його вбивство - він отримав вогнепальне поранення у спину під час пробіжки. Напад пов'язали з політичними мотивами. Після цього Геннадій Кернес був змушений пересуватися на інвалідному візку.