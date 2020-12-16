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Голова Державної митної служби Рябікін заперечив інформацію про свою відставку

Тим, хто хоче його відставки, Рябікін порадив "набратися терпіння".

Голова Державної митної служби Рябікін заперечив інформацію про свою відставку
Павло Рябікін
Фото: economica.com.ua

Голова Державної митної служби Павло Рябікін заперечив інформацію про звільнення з займаної посади за власним бажанням.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Мабуть, декому дуже хочеться, щоб я якомога швидше пішов ... але доведеться набратися терпіння", - повідомив Рябікін.

Нагадаємо, раніше LB.ua з власних джерел стало відомо, що Павло Рябікін написав заяву про звільнення за власним бажанням майже через місяць після призначення на цю посаду.

Рябікін став п'ятим керівником ДМС за останні півтора року. В інтерв'ю LB.ua він зазначав, що для налагодження роботи митниці потрібно встановити чіткі принципи і правила, а щоб побороти контрабанду, потрібен час.

Також він розповідав про те, що з будь-якої митниці сьогодні повертається 7% "порожнього" транспорту.

Павло Рябікін був народним депутатом в трьох скликаннях. З 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль". На місцевих виборах 2020 року балотувався першим номером в списку УДАРу в Деснянському районі.

18 листопада 2020 року Кабмін призначив Рябікіна на посаду голови Державної митної служби.

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