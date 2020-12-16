Профільний комітет не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти

Комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Про це повідомила секретарка комітету, народна депутатка Наталія Піпа.

"Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. Тож відповідь ми отримаємо завтра в залі", - написала вона у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, з 11 осіб, які голосували, 5 підтримали кандидатуру нинішнього виконувача обов'язків міністра освіти, 2 проголосували проти, 4 - утрималися.

У червні ректори вишів на зустрічі з президентом Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром освіти. Депутати цю ідею не підтримали, тому Кабмін призначив його виконувачем обов'язків міністра. Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії Шкарлета у співавторстві ректора Чернігівського НТУ. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає. Сам Шкарлет плагіат у своїй частині роботи заперечує.

Освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра й народних депутатів з проханням не призначати Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Раніше Комітет з питань етики НАЗЯВО виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в його науковому доробку. Відповідне рішення було оголошено на засіданні 11 вересня. Сам Шкарлет на засідання не прийшов.