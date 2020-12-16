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Кабмін підтримав план реформи екстреної медицини

До пацієнтів у критичному стані "швидка" повинна доїжджати впродовж 10 хвилин.

Кабмін підтримав план реформи екстреної медицини
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів підтримав представлений Міністерством охорони здоров’я план реформування системи екстреної медичної допомоги в Україні.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

"Уряд підтримав рішення про запровадження додаткових критеріїв виклику "швидкої" за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до "швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні", - зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, це дасть можливість знизити рівень смертності, адже встановлюється пріоритет для пацієнтів із критичним станом.

"Норматив прибуття медичних бригад у такому випадку має становити 10 хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера", - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 квітня минулого року в п'яти областях стартував пілотний проєкт розвитку системи екстреної медичної допомоги. У держбюджеті на 2019-й на нього було передбачено 1 млрд гривень.

У 2020 уряд ухвалив рішення збільшити фінансування ЕМД на 40%. 30 липня Нацслужба з питань здоров'я підписала договори з центрами екстреної медичної допомоги про підвищені тарифи. Доплата за цими угодами насамперед мала витрачатися на підвищення зарплат працівникам екстреної допомоги, зокрема і водіям "швидких".

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