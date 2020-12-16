Нардепи зняли з порядку денного звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовського

Учора кандидата на цю посаду не погодили на засіданні фракції "Слуга народу".

Верховна Рада України зняла з порядку денного розгляд звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

З відповідною позицією звернувся профільний комітет, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

До цього парламент відправив у відставку міністра з питань ветеранів.

Абрамовський у 2015 році був заступником міністра регіонального розвитку, з жовтня 2019 - заступником міністра енергетики та довкілля. У червні 2020 був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Учора після ухвалення бюджету спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що до Ради надійшло дві заяви про звільнення міністрів - Сергія Бессараба (Мінветеранів) та Романа Абрамовського.

Після закінчення пленарного дня фракція "Слуга народу" зібралася на засідання за участю президента. Володимир Зеленський обговорював з депутатами кадрові зміни, зокрема призначення нових міністрів замість Бессараба та Абрамовського, а також віцепрем'єра, міністра енергетики.

За інформацією джерел LB.ua, міністром екології збиралися призначити виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха. Втім нардеп Олександр Качура у коментарі LB.ua повідомив, що "Слуга народу" на фракції погодила всі чотири кандидатури на посади міністрів, окрім кандидата на посаду Мінекології. Голосувати за призначення парламент збирається у п'ятницю.