Кулеба розповів про пріоритети для української дипломатії на 2021 рік

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про пріоритети для української дипломатії на 2021 рік. Серед основних – протидія російській агресії, створення Кримської платформи та тісніша співпраця із українцями, які проживають за кордоном.

Про це він розповів під час презентації результатів загальнонаціонального соціологічного опитування "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства", організованої центром "Нова Європа".

Кулеба також наголосив на необхідності більш тісного економічного співробітництва між Україною та країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

"У 2021 році продовжуватиметься протидія російській агресії на всіх фронтах. Це буде рік запуску Кримської платформи – нового елементу в архітектурі протидії РФ. Це також буде рік закордонних українців: ми серйозно працюватимемо над підвищенням ефективності взаємин із ними. Продовжуватимемо рухатися по азійському треку, займатимемося Африкою більш предметно. Ми провели чимало аналітичних зустрічей щодо Африки, і це має перетворитися у політику. Ми також дуже віримо, що у нас відбудуться важливі прориви у двосторонніх відносинах з низкою країн – з Латинської Америки, з однією азійською державою", - сказав міністр.

За словами голови МЗС, один із ключових пріоритетів для подальшої дипломатичної роботи – це створення нових майданчиків та напрямів, які б тісніше зв’язували Україну із Заходом. Одним з таких майданчиків буде Люблінський трикутник.

"В цьому році ми створили Люблінський трикутник… Я розмовляв із польським главою МЗС, із литовським колегою. Всі підтвердили, що це – важливий проект, який ми розвиватимемо надалі. Створюватимемо нові мережива, щоб вплітати Україну ще тісніше у європейський контекст", - сказав Кулеба.

Крім того, серед ключових напрямів для України на 2021 рік залишається формування взаємовідносин із новою адміністрацією президента США.

"Звичайно в наступному році буде ще одна інтрига і тема – це відносини зі Сполученими Штатами. Я переконаний, що у результаті співробітництва наших двох держав ми станемо ще сильнішими і наше партнерство зі США поглибиться", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, напередодні Кулеба провів телефонну бесіду з новопризначеною генеральною секретаркою ОБСЄ Гельгою Шмід і запросив її відвідати Україну.