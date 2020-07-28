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Україна, Литва і Польща створили "Люблінський трикутник"

"Це формат, який буде важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи".

Україна, Литва і Польща створили "Люблінський трикутник"
Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Україна, Польща та Литва створюють новий формат взаємодії - "Люблінський трикутник".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми створюємо "Люблінський трикутник". Це формат, який буде важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської і євроатлантичної сім’ї народів", - зазначив Кулеба під час спільної пресконференції з польським і литовським колегою у Любліні.

Очільник українського МЗС подякував Польщі і Литві за послідовну підтримку України на шляху до членства в Євросоюзі і НАТО, а також у запровадженні реформ.

Кулеба підкреслив, що країни вже взаємодіють у рамках бригади Литполукрбриг, проте наголосив, що новий формат передбачає розширення співпраці.

За його словами, співробітництво не обмежиться лише питаннями безпеки, мова йтиме також про економіку, торгівлю, інвестиції, туризм, інфраструктуру, "про все те, що здатне ще тісніше об’єднати наші країни, зробити Центральну Європу ще сильнішою і зробити Європу загалом ще сильнішою".

Пресслужба МЗС України оприлюднила спільну декларацію міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки щодо заснування "Люблінського трикутника".

Фото: mfa.gov.ua

У ній зазначено, що сторони організують консультації на рівні керівництв МЗС свої країн та утворять у міністерствах закордонних справ посади представників з питань співробітництва в рамках "Люблінського трикутника".

Вони проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів.

Сторони наголошують на важливості діалогу між трьома країнами у парламентському вимірі, особливо в межах Парламентської асамблеї Україна-Польща-Литва.

Сторони закликають Росію вивести свої війська з Донецької та Луганської областей України і підтверджують свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністри закордонних справ підтверджують бажання поглиблювати і розширювати українсько-польсько-литовське співробітництво між збройними силами, обіцяють надавати взаємну підтримку в боротьбі проти пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27-28 липня перебуває з робочим візитом у Польщі.

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