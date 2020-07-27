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Україна запросила Польщу для участі в платформі з деокупації Криму

Польща послідовно підтримує Україну у питанні невизнання незаконної окупації Криму Росією.

Україна запросила Польщу для участі в платформі з деокупації Криму
Фото: надано Дмитром Кулебою

Україна запрошує Польщу долучитися до участі в майбутній міжнародній платформі щодо деокупації захопленого Росією Криму та стати одним із лідерів цього процесу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

"Окремо я сьогодні поінформував свого польського колегу про наміри України започаткувати міжнародну платформу щодо деокупації Криму. Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща буде не лише надійним партнером, яким вона вже є, а і одним із лідерів цього процесу”, - сказав Кулеба.

Водночас він нагадав, що Польща послідовно підтримує Україну у питанні невизнання незаконної окупації Криму Російською Федерацією.

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