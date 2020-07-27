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Резніков: РФ не хоче гарантувати перемир'я на Донбасі, але знає, що несе за це відповідальність

Росія є стороною Мінських угод.

Резніков: РФ не хоче гарантувати перемир'я на Донбасі, але знає, що несе за це відповідальність
Фото: Макс Левин

Російська Федерація не хоче брати на себе відповідальність за дотримання режиму стійкого припинення вогню на Донбасі, але при цьому чудово знає, що несе за це відповідальність і наражається на санкції за невиконання Мінських угод.

Про це, коментуючи заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, заявив віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

"Це стара пісня на новий лад про те, що нібито вони тут не причетні. Вони насправді бояться брати на себе відповідальність у будь-якому разі, тому що вони прекрасно знають, що саме цю відповідальність несуть. І в тому числі санкції стосуються їх не тільки через окупацію Криму або MH17, а й невиконання Російською Федерацією Мінських угод, оскільки вони є стороною Мінських угод", - сказав він агентству Інтерфакс-Україна.

Резніков зазначив, що є чітка інформація від українських військових і розвідників, що всі збройні формування, що сьогодні перебувають на окупованій частині Донецької та Луганської областей України, є частиною 1-го і 2-го армійських корпусів Збройних сил РФ.

"Тому, звичайно ж, там командують російські офіцери, і вони забезпечують поширення цієї команди, цього наказу (про припинення вогню, - ред.). Вони просто його ніколи не покажуть, і не оформлять це рішеннями збройних формувань ОРДЛО. Хочу нагадати, що "збройні формування ОРДЛО" - це лексика Мінських угод, підписаних у 2014 році", - підкреслив він.

Раніше сьогодні у Кремлі заявили, що Росія не може бути гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є стороною конфлікту.

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови.

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