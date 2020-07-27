Резніков: РФ не хоче гарантувати перемир'я на Донбасі, але знає, що несе за це відповідальність

Російська Федерація не хоче брати на себе відповідальність за дотримання режиму стійкого припинення вогню на Донбасі, але при цьому чудово знає, що несе за це відповідальність і наражається на санкції за невиконання Мінських угод.

Про це, коментуючи заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, заявив віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

"Це стара пісня на новий лад про те, що нібито вони тут не причетні. Вони насправді бояться брати на себе відповідальність у будь-якому разі, тому що вони прекрасно знають, що саме цю відповідальність несуть. І в тому числі санкції стосуються їх не тільки через окупацію Криму або MH17, а й невиконання Російською Федерацією Мінських угод, оскільки вони є стороною Мінських угод", - сказав він агентству Інтерфакс-Україна.

Резніков зазначив, що є чітка інформація від українських військових і розвідників, що всі збройні формування, що сьогодні перебувають на окупованій частині Донецької та Луганської областей України, є частиною 1-го і 2-го армійських корпусів Збройних сил РФ.

"Тому, звичайно ж, там командують російські офіцери, і вони забезпечують поширення цієї команди, цього наказу (про припинення вогню, - ред.). Вони просто його ніколи не покажуть, і не оформлять це рішеннями збройних формувань ОРДЛО. Хочу нагадати, що "збройні формування ОРДЛО" - це лексика Мінських угод, підписаних у 2014 році", - підкреслив він.

Раніше сьогодні у Кремлі заявили, що Росія не може бути гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є стороною конфлікту.

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови.