Омбудсман: законопроєкт щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму не відповідає Конституції

"Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність не можуть бути підставами для обмеження прав і свобод".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що законопроєкт №3917, який 22 липня зареєстрували народні депутати Георгій Мазурашу та Олена Лис, не відповідає конституційним нормам і міжнародним правовим стандартам.

Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмана.

"На переконання Уповноваженого ВРУ з прав людини, вказана законодавча ініціатива не відповідає конституційним нормам і міжнародним правовим стандартам в галузі прав людини, натомість спрямована на дискримінацію представників ЛГБТІ-спільноти та порушення їхнього право на повагу до честі й гідності. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність не можуть бути підставами для обмеження прав і свобод людини на законодавчому рівні", - наголошується повідомленні.

На думку омбудсмана, подібні ініціативи народних обранців підбурюють інших громадян до нетерпимості та ненависті до ЛГБТ-людей, а також ще більше укорінюють стигматизацію та дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в українському суспільстві.

"Окрім того, законопроєкт суперечить міжнародним зобов’язанням України у сфері забезпечення рівності прав і свобод та боротьби з ксенофобією та нетерпимістю, що на сьогодні є одним із пріоритетних завдань реалізації європейського вектора розвитку нашої країни", - зазначили в пресслужбі.

Денісова також зауважила, що відповідно до ст. 68 Конституції України, обов’язком кожної людини є не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Ст. 24 Основного закону, ст. 7 Загальної декларації прав людини, ст. 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і Протокол №12 до цієї Конвенції забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою, а також передбачають обов’язок держави вживати всіх можливих заходів для запобігання та протидії цьому явищу.

Також заборона будь-яких форм дискримінації встановлена ст. 6 Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", а його ст. 7 встановлено, що основним напрямом державної політики запобігання та протидії дискримінації є, серед іншого, виховання і пропаганда серед населення України поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері.

Денісова надіслала звернення до керівництва Комітету з питань правоохоронної діяльності з проханням врахувати її позицію щодо вказаного законопроєкту під час його опрацювання в комітеті.

Нагадаємо, 22 липня у парламенті зареєстрували проєкт закону про введення адміністративної відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму.