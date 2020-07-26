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Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"

Одного хлопця передали поліції.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мєр Києва Віталій Кличко ввечері 25 липня застукав на гарячому двух графітчиків, які малювали на стіні одного з будинків на Стрілецькій вулиці.

Про це він розказав у своєму фейсбуці.

"Пізно ввечері вчора прогулювався центром Києва. Подивився, як гарно оновили вулицю Івана Франка, вийшов на Ярославів вал, Золотоворітську, що теж нещодавно відремонтували. Оглянув прилеглі вулиці, де плануємо роботи. І тут на вулиці Стрілецькій натрапив на двох хлопців, що виписували графіті на стіні одного з будинків. Поки проводив виховну бесіду і викликав поліцію, в одного з "художників" здали нерви і він втік. Другого передав поліції", - написав Кличко.

Графітчики представилися Кличкові як Артем та Ярослав (останньому Кличко руками зняв маску). Що саме малювали хлопці, з відео не зовсім зрозуміло. Зліва на будинку знаходиться расистський напис White lives matter, а справа від нього - зображення Венери Мілоської.

Нагадаємо, що влітку 2018 року группа графітчиків поранила каменем пасажира міської електрички. Це сталося, коли вони примусово зупинили поїзд та розмалювали його вагони.

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