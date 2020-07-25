​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"

Шлюб зареєстрували в новому ЦНАПі на адмінмежі з Кримом.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сьогодні одружився. Його дружиною стала ведуча програми "Ранок у великому місті" на ICTV Юлія Зорій.

Про це повідомила пресслужба телеканалу.

Шлюб зареєстрували в центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску "Каланчак" на адміністративній межі Криму з Херсонською областю.

Нагадаємо, що Олексію Резнікову 54 роки.

На сьогодні він є ключовим перемовником від України у Мінську, де збирається Тристорння контактна група з питань мирного урегулювання на Донбасі.

З березня 2020 року є членом Кабінету міністрів України.