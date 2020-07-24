Джапарова: Стратегія деокупації Криму готова, документ непублічний

Український уряд підготував Стратегію деокупації Криму, але наразі документ не є публічним.

Про це в ефірі каналу "ДОМ" повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, пише "Укрінформ".

"Стратегічно ми розробили документ «Стратегія деокупацію Криму», він не є публічним на даний момент, оскільки ми вважаємо, що в таких питаннях мають бути документи більш широкого масштабу. І це лише тільки частина великої стратегії деокупації. І ми сподіваємося, що рано чи пізно Україна на різних рівнях зможе її представити", - зазначила вона.

Джапарова також повідомила, що МЗС планує створити міжнародний комунцікаційний майданчик з питань Криму. За її словами, реакція світової спільноти на проблеми окупованої території є несистемною та нерегулярною, чим користується Росія в намаганні примирити світ з окупацією Криму.

"Якщо говорити про наші зусилля, вони будуть спрямовані на створення формалізованого майданчика, присвяченого Криму, адже на це є дуже великий запит. Коли ми говоримо про Донбас, у нас так чи інакше є різні форми комунікації, дискусії про майбутнє Донбасу. Це і «Нормандія», це і «Мінський формат», тобто у нас є трек міжнародної уваги до цього питання. Однак, коли ми говоримо про Крим, на жаль, реакція світової спільноти - вона досить фрагментарна і спорадична. Щось відбувається, тоді є якась заява, реакція. Ми ж розуміємо, що найголовнішим завданням у питаннях Криму сьогодні є публічність. Тому що Російська Федерація докладає величезних зусиль, щоб примирити з окупацією і статус-кво всю світову спільноту", - зазначила вона.

У червні в Офісі президента заявили про спільну з МінТОТ, РНБО та МЗС роботою над стратегією деокупації та реінтеграції Криму.

На початку травня голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні розробляють концепцію повернення оккупованого Криму.