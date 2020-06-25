Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
В Федерации профсоюзов Украины отреагировали на высказывание нардепки Третьяковой о детях "очень низкого качества"
В Федерации профсоюзов Украины отреагировали на высказывание нардепки Третьяковой о детях "очень низкого качества"
Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика
Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
ГлавнаяПолитика

​У Зеленского разрабатывают стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Также планируется принять закон о коренных народах Украины.

​У Зеленского разрабатывают стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма
Антон Кориневич
Фото: president.gov.ua

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым во взаимодействии с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, СНБО и Министерством иностранных дел работает над стратегией по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.

Об этом сообщил постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич, сообщается на сайте ОП.

"Сейчас стратегия нарабатывается. По сути, представительство реанимировало работу в этом направлении. Наша позиция однозначна – государство должно иметь такую стратегию", - сказал Кориневич.

Он также отметил важность принятия закона о коренных народах Украины, чтобы закрепить это понятие на уровне государства и продемонстрировать, что в Украине есть три коренных народа, которые имеют отношение к Крымскому полуострову: крымские татары, караимы и крымчаки.

"Работа ведется. 8 июля будут слушания в Комитете Верховной Рады по правам человека и деоккупации как раз по вопросу обеспечения прав коренных народов. Я думаю, что в этом вопросе может быть какой-то положительный прогресс. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам нужно довести этот вопрос до логического завершения", - отметил он.

Кориневич подчеркнул, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после деоккупации Крыма, и это значительный рычаг давления на страну-оккупанта.

Что касается незаконно задержанных граждан Украины, проживающих в Крыму, Кориневич сообщил, что, по их данным, в настоящее время 94 украинских политзаключенных находятся на территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации, около 70 из них - крымские татары. Вопрос их освобождения постоянно поднимается представителями украинской власти и дипломатами на международном уровне.

"И, по нашему мнению, действительно важно принять законодательное регулирование и закон, который касался бы гарантий социальной и правовой защиты со стороны государства политических заключенных, пленных и их семей", - подытожил Кориневич.

Напомним, в начале мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти. Для этого, по его словам, необходимо решить несколько тактических и одну стратегическую задачи.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также