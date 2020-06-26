В Музее Гончара открылась выставка картин Порошенко

В Музее Гончара в Киеве открылась выставка картин мировых художников из семейной коллекции Петра и Марины Порошенко. Об этом сообщает сайт партии "Европейская солидарность".

В качестве перформанса экспозицию обнесли решеткой.

«Сальвадора Дали здесь нет, но сюрреализма хоть отбавляй» - пошутил экс-президент Петр Порошенко, открывая выставку.

Как известно, Государственное бюро расследований в мае открыло «дело» против Порошенко за то, что он задолго до своей президентской каденции привез в Украину эти художественные произведения. 26 мая семья Порошенко намеревалась открыть для публичного ознакомления эту коллекцию, однако спецназ ГБР силой ворвался в Музее Гончара и "арестовал" картины.

«Раньше я считал, что должна быть уголовная ответственность, когда тайно вывозят культурные ценности из Украины за границу. И не мог предположить, что когда совершенно открыто, с полным таможенным оформлением, с уплатой всех платежей со своего счета, всех налогов завозят в Украину для того, чтобы продемонстрировать украинцам, как велика наша культура, это может вызвать абсолютно незаконный, без какого-либо решение суда штурм правоохранительными органами Национального музея Украины», - отметил Порошенко.

«К чести судей, я это очень редко говорю, суд не дал им и затем легитимизировать свои незаконные действия. И сегодня надо привлекать к ответственности, освобождать от должностей и сажать в тюрьму тех, кто выполнял незаконные приказы, кто организовывал и кто заказывал акцию, которая состоялась ровно месяц назад 26 мая. Сегодня 26 июня. Тогда они это сделали на 6 годовщину выборов президента в 2014 году», - подчеркнул Порошенко.

Экс-президент поблагодарил украинских художников, деятелей культуры, искусства и науки, которые поддержали его и выступили против организации политических преследований в Украине.

Марина Порошенко также поблагодарила директора и весь коллектив Музея Гончара за прекрасную организацию выставки. «Надеюсь что она станет в будущем началом такой доброй традиции выставлять свои частные коллекции для того чтобы люди видели, что есть в Украине, насколько она богата своим искусством и культурой, чтобы они гордились достижениями, которые есть в Украине. Это будет давать возможность людям знакомиться с искусством мирового и национального уровня», - убеждена Марина Порошенко.

«Я хотел бы завершить тем с чего начал - большое спасибо украинским художникам, сотни которых меня поддержали в эти времена: музейщиков, певцов, артистов. Для меня это было очень важно: и ваши слова соболезнования в связи с тяжелой утратой, которую понесла наша семья и слова поддержки, которые сейчас мы очень и очень нуждаемся. Итак, хотите нас поддержать - придите, посмотрите эту выставку. Вам понравится», - убежден Петр Порошенко.