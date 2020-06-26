Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки

Сляднева проработала на этой должности с июля 2019 года, а Трегубенко - с июня 2018 года.

Президент Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы внешней разведки Катерину Слядневу и Сергея Трегубенко.

Об этом говорится в указах №247 и 250 от 25 июня.

Причины увольнения не указаны.

Сляднева проработала на этой должности с июля 2019 года, а Трегубенко - с июня 2018 года.

Напомним, 17 июня Зеленский ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте.

25 июня президент провел заседание новосозданного комитета.

5 июня президент сменил главу Службы внешней разведки Украины, уволив с этой должности Валерия Евдокимова и назначив бывшего заместителем главы Администрации президента Валерия Кондратюка.