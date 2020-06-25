Кабмин создал секретариат языкового омбудсмена

Кабинет министров создал секретариат уполномоченного по защите государственного языка и утвердил численность его сотрудников в количестве 50 человек.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в четверг, передают "Українськi Новини".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в фейсбуке, комментируя это решение, напомнил, что Татьяна Монахова подала в отставку с должности уполномоченного по защите государственного языка, так как в течение полугода не могла выполнять свои обязанности из-за отсутствия аппарата и офиса.

Ткаченко пообещал, что в ближайшее время новая кандидатура на эту должность будет определена и подана на рассмотрение Кабмина.

Напомним, в мае Кабмин уволил языкового омбудсмена Монахову, занимавшую эту должность с ноября 2019 года. В конце апреля она сообщила, что решила уволиться, так как около полугода тратила личные средства на рабочие цели из-за промедления правительства с созданием секретариата уполномоченного и отсутствия финансирования.

В государственном бюджете на 2020 год на финансирование языкового омбудсмена и его секретариата предусмотрено 15,9 млн гривен.