Денисова отреагировала на дискриминационные заявления "слуги народа" Третьяковой

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отреагировала на заявления нардепки от "Слуги народа" Галины Третьяковой о социальных выплатах и "некачественных детях".

Она отметила, что проявления языка вражды, призывы к насилию и дискриминация являются недопустимыми и должны осуждаться в любом демократическом обществе, говорится на странице Людмилы Денисовой в Facebook.

Омбудсмен напомнила, что Украина присоединилась к международным документам в сфере прав человека, в том числе к Конвенции ООН о правах ребенка. Этим государство признало, что во всех странах есть дети, которые живут в тяжелых условиях и нуждаются в особенном внимании со стороны государства.

"Ребенок не выбирает семью, в которой рождается. Он ограничен в возможностях самостоятельно себя обеспечить и защитить. В определенный период жизни ребенок полностью зависит от ответственности взрослых - родителей, опекунов, чиновников, политиков, всех, кто имеет отношение к принятию решений, которые обеспечивают условия для нормальной жизни и развития", - говорится в заявлении Денисовой.

Она подчеркнула, что решительно осуждает любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о разделении на "качественных и некачественных" детей.

"Осуждая высказывания главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народного депутата Галины Третьяковой относительно права государства вмешиваться в личную жизнь граждан, обращаюсь к главе парламента, народным депутатам Украины с просьбой принять все необходимые меры, направленные на недопущение посягательства на основоположные права человека, отступление от демократических ценностей, а также и не допустить дискриминационные призывы", - подытожила Людмила Денисова.

Напомним, что Галина Третьякова во время выступления на вебинаре, который был организован Киевской школой экономики, рассуждала о социальных выплатах, стерилизации женщин без высшего образования в Сингапуре и "некачественных детях".

"Когда мы демографически даем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы ребенку дать равные права, образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем - я скажу так жестко - мы получаем детей очень низкого качества, которые приводят к тому, что они тоже садятся на публичные деньги - это тоже Маргарет Тетчер говорила когда-то", - высказалась Третьякова.

После этого постоянная комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин обратилась к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с предложением отозвать нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову с должности главы соцкомитета за негуманные и антисоциальные высказывания.