Омбудсмен пообещала защитить персональные данные украинцев

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приняла участие в презентации образовательного сериала "Персональные данные", в ходе которой был анонсирован запуск новой социальной рекламы о защите персональных данных.

Об этом сообщил Офис омбудсмена.

"Для всех важно знать, что такое персональные данные, основания для их обработки, права в сфере персональных данных и куда обращаться в случае нарушения таких прав в указанной сфере", - отметила Людмила Денисова.

Кроме того, Людмила Денисова и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировали запуск новой социальной рекламы на ведущих телеканалах и других информационных площадках, которая также будет направлена на информирование граждан Украины относительно своих прав в сфере защиты персональных данных.

Образовательный сериал "Персональные данные" появился благодаря сотрудничеству Офиса омбудсмена, Министерства цифровой трансформации, Программы развития ООН в Украине и ОО PrivacyHub.

Омбудсмен также заявила, что нужно провести просветительские мероприятия для граждан, используя материалы из этого сериала, и максимально его распространить.

"Просветительская деятельность - стратегическое направление работы Уполномоченного ВРУ по правам человека. Повышение осведомленности - это защита самого человека от того произвола, который сейчас происходит в сфере защиты персональных данных. Мы также проводим большую работу, чтобы выявить и привлечь к ответственности тех, кто распространяет такие данные. Но очень важно, чтобы человек знал свои права", - подчеркнула Людмила Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека выразила надежду, что вместе с партнерами будут реализовываться новые проекты по повышению осведомленности граждан о правах в сфере защиты персональных данных.