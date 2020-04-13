Рада разрешила обработку персональных данных больных коронавирусом без их согласия

Верховная Рада разрешил обработку персональных данных больных коронавирусом без их согласия.

Это предусмотрено законопроектом №3320, который предусматривает внесение изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней". За него проголосовали 332 депутата парламента.

Парламент прописал, что на период действия карантина с целью борьбы с эпидемией разрешается обработка персональных данных без согласия лица. Эти данные включают информацию о состоянии здоровья пациента, места госпитализации или самоизоляции, ФИО, даты рождения, места проживания и работы.

Через 30 дней после завершения карантина данные подлежат обезличиванию или уничтожению.

Этот законопроект также прописывает термины "самоизоляция" (пребывание лица в определенном им месте на основе личного обязательства) и "обсервация" (пребывание лица в специализированном учреждении для обследования и медицинского надзора).

Также установлена возможность оперативно переоборудовать помещения под инфекционные больницы и привлекать медицинских сотрудников для предоставления медицинской помощи больным коронавирусом на контрактной основе.