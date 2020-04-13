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Рада распорядилась объединить поиск по кадастрам на одном сайте

Депутаты приняли закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Рада распорядилась объединить поиск по кадастрам на одном сайте
Фото: Пресс-служба Днепропетровской ОГА

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник приняла во втором чтении и в целом законопроект №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Его поддержали 302 депутата.

Законопроект предусматривает создание и развитие национальной инфраструктуры геопространственных данных, таких как системы координат и высот, государственная граница, административно-территориальные единицы (включая их границы), населенные пункты с улицами, здания и сооружения, автомобильные и железные дороги, инженерные коммуникации, порты и аэропорты, земельный покров и грунты, земельные участки, географические названия, цифровая модель рельефа, ортофотопланы.

Бесплатный и открытый доступ к ним будет обеспечиваться через официальный сайт национальной инфраструктуры или геопорталы держателей.

Также законопроект предусматривает административное наказание за нарушение прав на геопространственные данные и метаданные. Их присвоение, потеря или несанкционированное уничтожение, а также нарушение порядка создания и использования будет наказываться штрафом 100-150 необлагаемых минимумов.

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