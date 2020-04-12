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В "Евросолидарности" собрали 5 тысяч пасхальных наборов

В общем уже более 13 тысяч продуктовых коробок отправлены адресатам.

Партия "Европейская солидарность" собрала для пожилых людей, малообеспеченных семей, ветеранов АТО/ООС и людей с инвалидностью еще 5 тысяч продуктовых наборов.

Фото: eurosolidarity.org

Пресс-служба политсилы информирует, что средства на продукты для наборов собирали через волонтерскую платформу "Солидарность" (v2020.org.ua).

Марина Порошенко, которая вместе с детьми присоединилась к волонтерам, рассказала, что уже третий раз за месяц общегосударственного карантина активисты ГО "Справы громад", "Солидарная молодежь", народные депутаты, партийцы и волонтеры собираются в офисе партии для подготовки продуктовых наборов.

Фото: eurosolidarity.org

"Мы понимаем, в каких тяжелых условиях оказались многие семьи, которые не имеют доходов. Когда пенсионеры, люди с инвалидностью находятся дома и даже не могут приобрести необходимого", - сказала Марина Порошенко.

По ее словам, в Фонд Порошенко ежедневно приходят десятки заявлений о помощи. В общем на сайте акции уже зарегистрировались более 30 тысяч людей, которые нуждаются в поддержке.

Фото: eurosolidarity.org

"Мы приобщаемся к этой акции, и уже 8000 продовольственных наборов, которые были собраны за прошлые недели, поехали и были розданы адресатам. На этих выходных в офисе партии собрали следующую партию 5000 продовольственных наборов, в каждый из которых в преддверии светлого Воскресения мы положим кулич для праздничного стола. И очень надеемся, что на каждом столе будет присутствовать часть этих искренних, положительных эмоций большого количества волонтеров, которые присоединились к акции", - добавила Марина Порошенко.

Напомним, ранее Фонд Порошенко приобрел комплекты реанимационного оборудования для больниц в Тернопольской области, Львове, Днепре, Виннице и Одессе.

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