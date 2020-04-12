Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"

"Трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя".

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) заявил, что пандемия коронавируса - это "божественный промысел, который призван разрушить идеалы потребительского общества".

Об этом патриарх Кирилл заявил после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья, передает Интерфакс.

По его словам, в последнее время развитие человечества было в основном направлено на "безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше". Он посетовал, что возвышенные идеалы ушли у людей на второй план, на периферию жизни.

Глава РПЦ заявил, что нынешняя пандемия призвана заставить людей задуматься о том, что не хлебом единым жив человек, "потому что трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя".

Однако это будет "уроком жизни", и мы "станем ближе к Богу", отметил глава РПЦ.

По последним данным, в России уже свыше 15 тыс. зараженных COVID-19, умерли 130 человек. В мире инфицированы более 1,7 млн, жертвами вируса стали свыше 109 тыс.