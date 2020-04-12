Трамп распространил режим масштабного бедствия на все штаты

Президент США Дональд Трамп ввел в субботу режим "масштабного бедствия" (major disaster) в Вайоминге. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Вайоминг стал последним из 50 американских штатов, где действует это положение. По словам заместителя пресс-секретаря президента Джадда Дира, впервые в истории страны "масштабное бедствие" объявлено по всей ее территории.

Телеканал отмечает, что губернатор Вайоминга Марк Гордон официально обратился к Трампу с просьбой о введении режима в штате в четверг. На тот момент там зафиксировали более 200 случаев заражения коронавирусом.

"Несмотря на то, что Вайоминг не дошел до таких ужасных ситуаций, как в некоторых штатах, эта мера поможет нам подготовиться и мобилизовать ресурсы, когда они нам потребуются", - говорил Гордон.

По данным CNBC, режим "масштабного бедствия" распространяется и на неинкорпорированные организованные территории, то есть те, где действует американская Конституция и утвержденное Конгрессом местное правительство: Виргинские острова США, Северные Марианские острова, остров Гуам и Пуэрто-Рико. Единственная территория, которая не попала под действие положения - Американское Самоа.

Режим "масштабного бедствия" по всей стране Трамп объявил после того, как США вышли на первое место по числу смертей от COVID-19. Накануне суточная смертность от коронавируса в Штатах впервые превысила 2 тысячи человек.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано 20 608 летальных исходов из-за вызванных коронавирусом осложнений. Заболевание выявлено у почти 530 тыс. американцев, более 31 тыс. из них выздоровели.

Больше всего смертельных случаев от коронавируса в Нью-Йорке - более 6 тыс. В соседнем с ним административном округе Нассо 792 погибших. В городе Уэйн в Мичигане - 652 смерти.