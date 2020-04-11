Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета

Десять пассажиров на частном самолете были вынуждены вернуться в Великобританию после неудачной попытки посетить роскошную виллу в Каннах на юге Франции, сообщает британский таблоид Mirror.

Группа туристов состояла из семи мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и трех женщин в возрасте от 24 до 27 лет.

Они должны были приземлиться на бизнес-джете класса люкс Embraer Legacy в аэропорту Марселя-Прованса, а оттуда отправиться к вилле на трех вертолетах.

По данным издания, поездку из Лондона в Канны оплатил украинский бизнесмен.

Группа туристов была перехвачена полицией во время их поездки в субботу, 11 апреля. Столкнувшись с полицией, украинский бизнесмен предложил им наличные, сказав: "У меня есть деньги, давайте поговорим", - сообщает издание со ссылкой на источник в полиции.

Также источник сообщил, что украинец "заплатил за все", включая виллу и самолет, и "с нетерпением ждал развлечений со своими друзьями и девушками".

"Он сказал, что они все идут на виллу и там закрываются, и что проблем не будет. Но это была явно развлекательная поездка, и в соответствии с мерами по сдерживанию [коронавируса] это строго запрещено. Они планировали приехать и хорошо провести время на Ривьере, несмотря на эпидемию коронавируса", - добавил источник.

Отмечается, что все было запланировано гражданином Хорватии, который работает в сфере финансов и недвижимости.

Издание пишет, что коммерческие рейсы в аэропортах по всей Европе в настоящее время значительно сокращены, и власти пытаются остановить частные самолеты, которые нарушают ограничения.

Полиция, охраняющая границы аэропорта Марсель-Прованс, попросила частный самолет не совершать посадку, но он все равно приземлился. Однако пассажирам не разрешили выйти из самолета. По информации источника, на борту были граждане Германии, Франции, Румынии, Хорватии и Украины.

Туристы спорили с полицией и разозлились, когда три ожидающих их вертолета получили приказ не брать никого на борт, а их пилоты были оштрафованы за нарушение правил карантина.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается продлить запрет на въезд до 15 мая.