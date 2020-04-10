Власти Италии продлили карантин до 3 мая

Уже с 14 апреля в стране могут возобновить работу магазины канцтоваров, книжные магазины и магазины товаров для детей.

Власти Италии решили продлить ограничительные меры, введенные по всей стране из-за распространения коронавируса, до 3 мая, передает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Мы продляем ограничительные меры до 3 мая. Это сложное, но необходимое решение", - заявил Конте в ходе пресс-конференции.

Конте заявил, что уже с 14 апреля в Италии могут возобновить работу магазины канцтоваров, книжные магазины и магазины товаров для детей, если они обеспечат все необходимые правила безопасности для посетителей.

Решению о продлении ограничительных мер в Италии предшествовало совещание в резиденции премьера - Палаццо Киджи.

Конте заявил, что он надеется, что с 3 мая Италия сможет перейти к восстановлению активности, но отметил, что все зависит от того, как проявят себя итальянцы.

"Мы должны и дальше соблюдать правила, даже в эти праздничные дни", - сказал Конте.

Италия ввела ограничения на передвижения граждан в начале марта. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Италии не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров.

Напомним, всю территорию Италии закрыли на карантин с 10 марта. Накануне введения ограничительных мер по всей стране в Италии насчитывалось 7985 пациентов с коронавирусом. Количество жертв коронавируса в стране достигало 463.

По данным на момент публикации в Италии коронавирусом заразились 147 577 человек. 18 849 из них умерли, 30 455 - выздоровели.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1 млн 677 тыс. 256 человек. Жертвами COVID-19 стали 101 тыс. 732 больных, 372 тыс. 428 - выздоровели.