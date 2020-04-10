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Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Общее количество инфицированных составляет 1 млн 650 тысяч 210 человек.

Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 10 апреля, число скончавшихся в следствие коронавирусной болезни COVID-19 превысило 100 тысяч человек.

На данный момент в мире зафикисировано 100 тысяч 376 летальных случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет 1 млн 650 тысяч 210 человек.

Излечились от коронавируса 368 669 пациентов.

За нынешние сутки в мире подтвердили более 4,5 тысячи новых смертей от COVID-19.

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано Италии (18 тыс. 849), США (17 тыс. 919), Испании (15 тыс. 970) и Франции (12 тыс. 210). При этом за последние сутки наибольшее количество новых смертей подтвердили в США (1 тыс. 228) и Великобритании (980).

Лидерами по количеству больных на данный момент являются США (475 тыс. 749 ), Испания (157 тыс. 053) и Италия (147 тыс. 577).

В Украине по состоянию на утро 10 апреля лабораторно подтверждено 2203 случая коронавируса, из которых - 69 летальных. Выздоровел 61 пациент с коронавирусом.

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