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В Закарпатской области умер инфицированный коронавирусом врач

Это четвертая смерть от COVID-19 в области.

В Закарпатской области умер инфицированный коронавирусом врач
Фото: EPA/UPG

Сегодня в в Закарпатской областной инфекционной больнице скончался один из больных коронавирусной болезнью - врач из поселка Великий Бычков Раховского района.

Это четвертая смерть от COVID-19 в области, сообщает Закарпатье.онлайн.

"Прямо сейчас, буквально перед нашим разговором, я получил информацию - у нас умер четвертый человек от коронавируса", - цитирует издание исполняющего обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации Алексея Гетьманенко в эфире телеканала "Украина 24".

По данным издания, в Великом Бычкове подтверждено несколько случаев COVID-19. После подтверждения первых трех случаев коронавируса в поселке закрыли амбулаторию и больницу.

Ранее COVID-19 обнаружили у врача Великобычковской больницы и его дочери.

Накануне в Берегово от коронавируса скончалась 68-летняя женщина.

По состоянию на утро 10 апреля, на Закарпатье было зафиксировано 56 случаев коронавирусной инфекции.

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