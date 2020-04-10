В Виннице от коронавируса вылечилась 73-летняя пациентка с тяжелой патологией

В Виннице от коронавируса вылечилась 73-летняя женщина, у которой болезнь была осложнена тяжелой патологией. Об этом на брифинге мэр Виницы Сергей Моргунов.

"Хочу сообщить очень хорошую новость: у нас выздоровела самая пожилая пациентка, 73 лет. У нее ко всему была достаточно тяжелая патология - острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус", - сообщил он.

По словам Моргунова, ее выписали, вчерашний день она уже провела дома.

По состоянию на 10 апреля в Винницкой области зарегистрировали 119 случаев заболевания коронавирусом, в самой Виннице - 67. Из них 29 не были в последнее время за пределами Украины.

Всего в Виннице от COVID-19 выздоровели 6 пациентов.

Напомним, что 27 марта акушерский корпус винницкого роддома закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 среди сотрудниц. Коронавирус был обнаружен у 5 медработников.