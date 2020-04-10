Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Конте

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и выразил солидарность с итальянским народом, который проходит через сложные испытания в связи с пандемией коронавируса.

Конте поблагодарил за предоставленную Украиной помощь, в том числе направление бригады врачей и средств дезинфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работа плечем к плечу с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", - отметил Зеленский.

Он высказал убеждение, что совместные усилия украинских и итальянских врачей в борьбе с пандемией станут примером двухстороннего сотрудничества и преодоления общих вызовов. Зеленский отметил, что опыт украинских медиков в Италии в лечении COVID-19 ценен для Украины.

Напомним, Украина отправила в Италию 20 врачей, которые в течение двух недель будут помогать бороться с коронавирусом. Италия остается лидером по смертности от коронавируса среди всех стран мира - по состоянию на 10 апреля от COVID-19 там умерло свыше 18 000 людей. Общее количество заболевших - 143 626, выздоровевших - 28 470.