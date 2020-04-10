Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
​​Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
​​Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
ГлавнаяПолитика

Порошенко стал сопредседателем фракции "ЕС" в Раде

Раньше лидерами "Солидарности" были Герасимов и Геращенко.

Порошенко стал сопредседателем фракции "ЕС" в Раде
Фото: Lb.ua

Депутат Верховной Рады Петр Порошенко стал сопредседателем фракции "Европейской солидарности".

Об этом журналистам на брифинге в пятницу рассказал спикер Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня у меня есть протокол - Петр Алексеевич Порошенко тоже избран сопредседателем фракции "Европейская солидарность", - сообщил спикер.

По его словам, в пятницу Порошенко присутствовал на совещании руководителей фракций и групп.

Раньше у "ЕС" было двое сопредседателей - Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

При этом Петр Порошенко, президент Украины в 2014-2019 годах, является лидером партии "Европейская солидарность".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также