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Аваков: дату снятия карантина не знает никто

"Могу предположить, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае".

Аваков: дату снятия карантина не знает никто
Фото: kmu.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что дату снятия карантина сейчас не знает никто.

"Когда? Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - написал Аваков в фейсбуке.

По его словам, правительство пытается сделать все для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были возможны в конце апреля, а ослабление карантина - в мае.

"Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твёрдо будем держать карантин", - заявил министр.

Напомним, что карантин в Украине ввели 12 марта, а в начале апреля его максимально ужесточили - запрещено посещать общественные места без маски и собираться более чем по двое.

Согласно решению Кабинета министров, такие меры будут действовать минимум до 24 апреля.

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